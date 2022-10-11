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Wigan - Blackburn Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 14. haftada Wigan ile Blackburn Rovers karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wigan - Blackburn Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 13:31 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 13:50
Wigan - Blackburn Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Wigan - Blackburn Rovers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te 9. hafta maçında Wigan ile Blackburn Rovers kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wigan - Blackburn Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WIGAN - BLACKBURN ROVERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wigan - Blackburn Rovers maçı 11 Ekim Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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