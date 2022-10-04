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Alt liglerden haberler (4.10.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
Alt liglerden haberler (4.10.2022)

KASONGO UÇURDU

Spor Toto 1. Lig'de 12 puanla zirve takibini sürdüren Sakaryaspor'da, Kabongo Kasongo attığı gollerle takımını sırtlıyor. Sezon başında transfer edilen 28 yaşındaki forvet, son olarak Yeni Malatyaspor ağlarına 2 gol bırakarak üst üste 4. maçında da skora katkı sağlamış oldu. Kongolu forvet, attığı gollerin yanı sıra oyuna katkısıyla da takımını zirveye taşıyan isimlerin başında yer alıyor.

UZAK ARA ZİRVEDE

Sakaryaspor'da ilk golünü 2. haftadaki Altınordu deplasmanında kaydeden Kasongo; Keçiörengücü (1), Denizlispor (2), Samsunspor (1) ve Yeni Malatyaspor (2) ağlarını sarsarak gol sayısını 7'ye çıkarttı. Geçen sezon Bolu'da 11 gol atan tecrübeli forvetin 1 de asisti bulunuyor. Ligde 12 kez ağları sarsan Sakaryaspor'da; Donkor, Ümit, Hakan ve Hurşit de birer kez gol sevinci yaşadı.

KRALLIKTA RAKİPSİZ

Ligde 7 kez gol sevinci yaşayan Kabongo Kasongo, krallıkta da zirvede oturuyor. En yakın rakibi Yeni Malatyasporlu Cengizhan ise 5 gol attı.

2020-2021 sezonunun devre arasında Boluspor'a imza atan Kasongo, 1.5 yıl formasını giydiği kırmızıbeyazlı ekipte 40 maçta 16 kez rakip ağları havalandırdı.

RİZE'DE TEK HEDEF SERİ

Bodrumspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da gözler Altay deplasmanına çevrildi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, zorlu maçtan galip ayrılarak seri başlatmak istediklerini söyledi. İstikrarlı bir grafik ortaya koymak istediklerini belirten Korkmaz, "Ligin üst sıralarını hedefleyen bir ekip olarak seri galibiyetler almak zorundayız. Altay maçından 3 puanla dönerek bunu başlatacağız" dedi.

KEÇİÖREN FIRTINASI

Spor Toto 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Altınordu engelini 4-1'le geçen başkent ekibi, ligdeki puanını 14'e yükseltmeyi başardı. Zirveye oturan Keçiörengücü, aynı puana sahip olan Eyüpspor'la liderliği paylaşıyor. Eflatunbeyazlılar, rakip ağları da 16 kez sarsarak en skorer takım oldu. Gelecek hafta Boluspor'u ağırlayacak Keçiörengücü, liderliği koruma hedefinde olacak.

MANİSA DOLUDİZGİN

Üst üste aldığı iki beraberliği ardından Adanaspor engelini kayıpsız geçen Manisa FK, gözünü zirveye dikti. Levent Eriş yönetiminde sadece 1 yenilgiyle 11 puana yükselen siyah-beyazlılar, gelecek hafta üst sıradaki rakiplerinden Eyüpspor'u yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

ES-ES'TE FATURA BİÇER'İN

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'da kötü gidişatın faturası Teknik Direktör Cüneyt Biçer'e kesildi. 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, tecrübeli hocayla yollarını ayırdı. Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda 1984 Muşspor'a elenerek hayal kırıklığı yaşamıştı.

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