Zorbay Küçük'e sınav şoku! UEFA'dan...

FIFA listesine bu yıl dahil olan hakem Zorbay Küçük, sınavlardan kaldığı için ocak ayına kadar düzenlenecek organizasyonlarda görev alamayacak.

Milliyet'te yer alan habere göre ilk defa 2022 yılında FIFA listesine giren Küçük, önce 8-11 Mayıs tarihleri arasında Nyon'da yapılan testleri ve kural sınavını geçemedi, son olarak tekrarlanan telafi sınavında da başarısız olunca, UEFA'nın ocak ayına kadar düzenlenecek organizasyonlarında görev alma hakkını kaybetti.

Zorbay Küçük'ün durumu Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, genç hakemin 2023 yılı FIFA listesinde kalıp kalmayacağı da tartışma yarattı. Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yapamayan Zorbay Küçük, ilk 6 haftada sadece iki maça çıkabildi, Karagümrük-Alanyaspor ve Giresunspor-Konyaspor karşılaşmalarında düdük çalabildi. Küçük'ün performansı zaten dar bir kadroyla atama yapmak zorunda kalan MHK'yi sıkıntılı durumda bıraktı.

FIFA ve UEFA, sınavları geçemediği için Zorbay Küçük'ü resmi maçlarda hiç görevlendirmedi. Küçük sadece 29 Mart'ta Kongo ile Sierra Leone arasında oynanan hazırlık maçını yönetti.