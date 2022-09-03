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Celtic Glasgow Rangers maçı ne zaman? Celtic Rangers maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İskoçya Ligi'nin 6. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Ezeli rakipleri Celtic ile Glasgow Rangers, Celtic Park'ta karşı karşıya gelecek. Peki, Celtic - Rangers maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Celtic - Glasgow Rangers maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 15:30
Celtic Glasgow Rangers maçı ne zaman? Celtic Rangers maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İskoçya Ligi'nin 6. haftasındaki dev derbide Celtic ile Glasgow Rangers kozlarını paylaşacak. Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın da formasını giydiği Rangers, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Celtic de taraftarı önünde ezeli rakibini devirerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

CELTIC - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Celtic - Rangers maçı 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 14.30'da başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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