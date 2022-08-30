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Fenerbahçe ve PSG'nin eski golcüsü Mevlüt Erdinç futbolu bıraktığını açıkladı

Bir dönem ülkemizde Antalyaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe formalarını terleten, Fransız devi Paris Saint Germain'de ve A Milli Futbol Takımı'mızda da forma giyen Mevlüt Erdinç, futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 14:23
Fenerbahçe ve PSG'nin eski golcüsü Mevlüt Erdinç futbolu bıraktığını açıkladı

Tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç, futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Mevlüt, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bu mesajı yazarken çok düşündüm, her satırında hem hüzünlendim hem çok mutlu oldum hemde çok gururlandım.

5 yaşında Fransa'da başlamış olduğum futbol macerama Sochaux altyapısından sonra sırasıyla Paris SG, Rennes, Saint-Ettienne, Hannover, Metz, Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Karagümrük, Kocaelispor, Ümraniyespor, formalarını giydim ve Racing Besançon hem futbolcusu hem kulübünün futbol elçisi oldum.
Sochaux'dan Paris'e dönemin en yüksek değerli transfer rakamı ile transfer oldum. Fransa ve Avrupa liglerinde 92 golle en çok gol atan Türk futbolcu ünvanını gururla taşıyorum.
3 Fransa kupa şampiyonluğu kazandım.

Benim için belki de en önemlisi olan "Türkiye Milli Takım formasını 35 kez giyip 8 kez gol sevinci yaşayarak ülkeme hizmet ettim."

18 yıllık profesyonel kariyerimi,
Toplamda 491 maç 132 gol ve 39 asist ile taçlandırdım.

Kariyerim boyunca tecrübe ettiğim, iyisiyle kötüsüyle yaşadıklarımı, galibiyetleri, şampiyonlukları, güzel hatıraları ve arkadaşlıkları hiç bir zaman unutmayacağım.
Bugünlere gelmemde emekleri olan kulüplere, hocalarıma, arkadaşlarıma ve aileme çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni ben yapan futbol kariyerimi bugün itibari ile noktalamış bulunuyorum.

Yeni hayatımda yeni projelerim var. Benim bugünlere gelmeme vesile olan futbol dünyasına en yakın zamanda tekrar geri dönmek dileğiyle. Hakkınızı Helal edin."

Mevlüt Erdinç futbol yaşantısında A Milli Futbol Takımı'mız dahil olmak üzere; Antalyaspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Paris Saint Germain gibi takımların formalarını terletmişti.

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