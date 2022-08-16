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5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI | Türkiye şampiyon tamamladı!

Son dakika haberleri... 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. U23 Milli Takımı final karşılaşmasında Suudi Arabistan ile karşılaştı. Milliler sahadan 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı ve oyunları altın madalyayla tamamladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 19:02
5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI | Türkiye şampiyon tamamladı!

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, futbolda altın madalyanın sahibi oldu.

Finalde Suudi Arabistan ile karşılaşan U23 Milli Takım, Metehan Altunbaş'ın kaydettiği tek golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve turnuvayı zaferle tamamladı. Milliler altın madalyanın sahibi olurken Suudi Arabistan ise gümüş madalya kazandı.

Millier grup etabında Kamerun'u 3-2, Senegal'i ise 1-0 mağlup etmiş, Cezayir'le ise 1-1 berabere kalmıştı. Yarı finalde Azerbaycan'ı tek golle mağlup eden Ay-Yıldızlılar finalde Suudi Arabistan'ı da aynı skorla devirdi.

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