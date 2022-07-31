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Sunderland - Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Sunderland ile Coventry karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sunderland - Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 09:13 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 09:30
Sunderland - Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Sunderland - Coventry maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Sunderland ile Coventry kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sunderland - Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SUNDERLAND - COVENTRY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sunderland - Coventry maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 14:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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