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Liverpool - Manchester City maçı CANLI İZLE

Liverpool ile Manchester City, Community Shield maçında karşı karşıya geliyor. İngiltere'nin en büyüğünün belli olacağı Liverpool - Manchester City maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 19:30 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 19:30
Liverpool - Manchester City maçı CANLI İZLE

İngiltere Community Shield maçında Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. İngiltere'nin en büyüğünün belli olacağı Liverpool - Manchester City maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Manchester City maçı saat 19:00'da başladı ve Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanıyor.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY İLK 11'LER

Liverpool: Adrian, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Diaz, Salah, Firmino

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Rodrigo, Bernardo, De Bruyne, Mahrez, Grealish, Haaland

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