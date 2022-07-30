Liverpool - Manchester City maçı CANLI İZLE

İngiltere Community Shield maçında Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. İngiltere'nin en büyüğünün belli olacağı Liverpool - Manchester City maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool - Manchester City maçı saat 19:00'da başladı ve Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanıyor.
LIVERPOOL - MANCHESTER CITY İLK 11'LER
Liverpool: Adrian, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Diaz, Salah, Firmino
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Rodrigo, Bernardo, De Bruyne, Mahrez, Grealish, Haaland