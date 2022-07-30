Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Community Shield

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Liverpool ile Manchester City Community Shield final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Manchester City maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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