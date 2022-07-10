Tahkim Cirit’in

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, merakla beklenen Tahkim Kurulunda Yargıtay eski başkanı İsmail Rüştü Cirit başkanlık görevine getirildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunda ise başkanlığı Mehmet Sağlam yürüteceği duyuruldu.
Başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun bünyesindeki kurullarda diğer başkanların dağılımı şöyle gerçekleşti: Amatör Futbol Disiplin Kurulu: Alper Türközmen, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu: Selami Bilgin, Etik Kurulu: Celal Candan, Kulüp Lisans Kurulu: Mehmet Ali Kaynar, Temsilciler Kurulu: Gökhan Özsavaş, Engelliler Koordinasyon Kurulu: Ömer Gürsoy.
TAHKİM KURULU
Asıl üyeler: İsmail Rüştü Cirit (Başkan), Eyüp Yeşil, Mustafa Artuç, Alaaddin Varol, Bilgin Tiryakioğlu, Murat Atalı, Fatih Maden
Yedek üyeler: Fatih Erdöl, İlhan Yiğit, Yavuz Pehlivan, Serdar Karahan, Metehan Özkan, Yalım Canveren
PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU
Asıl üyeler: Mehmet Sağlam (Başkan), Mehmet Aksu, Yusuf Yaşar, Selman Dursun, Nihal Ural, Abdurrahim Taş, Ömer Faruk Erol
Yedek üyeler: Mehmet Onursal Cin, İlyas Çelik, Hüseyin Alpay Köse, Hacı Orhan, Muhammed Akın, Mustafa Doğan
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, merakla beklenen Tahkim Kurulunda Yargıtay eski başkanı İsmail Rüştü Cirit başkanlık görevine getirildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunda ise başkanlığı Mehmet Sağlam yürüteceği duyuruldu.