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Tahkim Cirit’in

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi. Yargıtay eski başkanı Rüştü Cirit, Tahkim Kurulunun başına geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Tahkim Cirit’in

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, merakla beklenen Tahkim Kurulunda Yargıtay eski başkanı İsmail Rüştü Cirit başkanlık görevine getirildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunda ise başkanlığı Mehmet Sağlam yürüteceği duyuruldu.

Başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun bünyesindeki kurullarda diğer başkanların dağılımı şöyle gerçekleşti: Amatör Futbol Disiplin Kurulu: Alper Türközmen, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu: Selami Bilgin, Etik Kurulu: Celal Candan, Kulüp Lisans Kurulu: Mehmet Ali Kaynar, Temsilciler Kurulu: Gökhan Özsavaş, Engelliler Koordinasyon Kurulu: Ömer Gürsoy.

TAHKİM KURULU

Asıl üyeler: İsmail Rüştü Cirit (Başkan), Eyüp Yeşil, Mustafa Artuç, Alaaddin Varol, Bilgin Tiryakioğlu, Murat Atalı, Fatih Maden

Yedek üyeler: Fatih Erdöl, İlhan Yiğit, Yavuz Pehlivan, Serdar Karahan, Metehan Özkan, Yalım Canveren

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU

Asıl üyeler: Mehmet Sağlam (Başkan), Mehmet Aksu, Yusuf Yaşar, Selman Dursun, Nihal Ural, Abdurrahim Taş, Ömer Faruk Erol

Yedek üyeler: Mehmet Onursal Cin, İlyas Çelik, Hüseyin Alpay Köse, Hacı Orhan, Muhammed Akın, Mustafa Doğan

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