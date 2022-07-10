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Alt liglerden haberler (10.07.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Alt liglerden haberler (10.07.2022)

RİZESPOR'DA MİYA SESLERİ

Hareketli günler geçiren Çaykur Rizespor, bir dönem Konyaspor'da forma giyen Farouk Miya'yla görüşüyor. Ukrayna temsilcisi PFK Lviv'de oynayan 24 yaşındaki Ugandalı on numara ile anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Miya, 2019- 2021 arası oynadığı Konya'da 45 maçta 8 gol kaydetmişti.

BERKAN EYÜP'TE

Transferin hareketli takımı Eyüpspor, Göztepe'den Berkan Emir'le de anlaşma sağladı. 34 yaşındaki sol bek için İstanbul ekibiyle anlaşma sağladığını duyuran Göztepe, bu transferden 750 bin TL'lik bir geliri kasasına koyacak. Tecrübeli futbolcu, 1+1 yıllık imzayı atacak.

EFSANE SAMSUN GERİ DÖNECEK

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni sezon öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Bu seneyi 'Kurtuluş Sezonu' olarak isimlendirdiklerini aktaran Yıldırım, "Biz bu ligden kurtulup, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılı Samsun için önemli. O nedenle ben buradan taraftara sesleniyorum; Samsun şehrine, Samsun halkına yakışır bir destek verin, takımınıza sahip çıkın ve hep birlikte o seneyi bu sene yapalım. Artık efsane geri gelecek ve efsane takımı ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

OLCAY İDDİALI

Afyonspor'a imza atan Olcay Şahan, şampiyonluk için geldiğini söyledi. Sporx'e konuşan Olcay, "Benim olduğum yerde gazozuna değil, her zaman şampiyonluğa oynanır. Hedefim büyük" ifadesini kullandı.

MALATYA'DA TETTEH ŞOKU

Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Yeni Malatyaspor'da şok edici bir gelişme yaşandı. Sarıkırmızılıların Ganalı golcüsü Benjamin Tetteh, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshetti. 24 yaşındaki forvet, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüşmelerde son aşamaya geldi. Böylece Sparta Prag'dan yaklaşık 2.5 milyon euro'ya transfer olan Tetteh, bedelsiz olarak ayrılacak.

ÇORUM'DAN 3 İMZA

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Çorum FK, kadrosuna 3 takviye birden yaptı. Kırmızı-siyahlılar; forvet Malik Karaahmet (24), sol bek Mehmet Taşçı (30) ve orta saha Ali Akkuş (23) ile sözleşme imzaladı. Sportif Direktör ise Muhammet Fettahoğlu oldu.

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