Chelsea'den sürpriz Cristiano Ronaldo hamlesi!

Manchester United'da hayal kırılığı ile dolu bir sezonu geride bırakan Cristiano Ronaldo için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Manchester United'da hayal kırılığı ile dolu bir sezonu geride bırakan Cristiano Ronaldo için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
The Athletic'te yer alan habere göre; Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly'nin, geçtiğimiz hafta Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile Portekiz'de bir araya geldiği aktarıldı.
Görüşmede masadaki konulardan birinin de Ronaldo'nun Chelsea'ya olası transferi olduğu belirtildi.
Chelsea'nin, Portekizli yıldızın Manchester United'daki durumunu yakından izleyeceği ifade edildi.
Manchester United cephesinin Ronaldo'nun takımda kalmasını beklediği, Ronaldo'nun ise takıma dair endişeleri olduğu kaydedildi.
24 GOL ATTI
2021 yazında yıldızının parladığı Manchester United'ageri dönen 37 yaşındaki Ronaldo, geride kalan sezonda çıktığı 38 maçta 24 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
BAYERN MÜNİH İDDİALARI
Yıldız futbolcunun ismi geçtiğimiz günlerde Alman devi Bayern Münih ile de anılmış ancak kulübün sportif direktörü haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirmişti.
Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
BAYERN'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Manchester United'ın yıldzı futbolcusu Cristiano Ronaldo'yla ilgilendikleri yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.
Sky Sports'a konuşan Hasan Salihamidzic, Cristiano Ronaldo hakkındaki söylentiler ve Bayern Münih'in transfer için çalışıp çalışmadığı yönündeki sorulara, "Cristiano Ronaldo olağanüstü bir kariyere sahip, çok iyi bir oyuncu.
Ancak, ortalıkta dolaşan söylenti, bununla hiçbir ilgisi olmayan bir söylenti." sözleri ile cevap vererek haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.