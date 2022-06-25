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Chelsea'den sürpriz Cristiano Ronaldo hamlesi!

Transferde yer yerinden oynayacak. Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly'nin, geçtiğimiz hafta Portekiz'de Jorge Mendes ile bir araya geldiği belirtildi. Masadaki konulardan birinin de Cristiano Ronaldo'nun Chelsea'ye muhtemel transferi olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 22:17
Chelsea'den sürpriz Cristiano Ronaldo hamlesi!

Manchester United'da hayal kırılığı ile dolu bir sezonu geride bırakan Cristiano Ronaldo için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Chelsea'den sürpriz Cristiano Ronaldo hamlesi!

The Athletic'te yer alan habere göre; Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly'nin, geçtiğimiz hafta Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile Portekiz'de bir araya geldiği aktarıldı.

Chelsea'den sürpriz Cristiano Ronaldo hamlesi!

Görüşmede masadaki konulardan birinin de Ronaldo'nun Chelsea'ya olası transferi olduğu belirtildi.

Chelsea'den sürpriz Cristiano Ronaldo hamlesi!

Chelsea'nin, Portekizli yıldızın Manchester United'daki durumunu yakından izleyeceği ifade edildi.

Chelsea'den sürpriz Cristiano Ronaldo hamlesi!

Manchester United cephesinin Ronaldo'nun takımda kalmasını beklediği, Ronaldo'nun ise takıma dair endişeleri olduğu kaydedildi.

Chelsea'den sürpriz Cristiano Ronaldo hamlesi!

24 GOL ATTI

2021 yazında yıldızının parladığı Manchester United'ageri dönen 37 yaşındaki Ronaldo, geride kalan sezonda çıktığı 38 maçta 24 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

Chelsea'den sürpriz Cristiano Ronaldo hamlesi!

BAYERN MÜNİH İDDİALARI

Yıldız futbolcunun ismi geçtiğimiz günlerde Alman devi Bayern Münih ile de anılmış ancak kulübün sportif direktörü haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirmişti.

Chelsea'den sürpriz Cristiano Ronaldo hamlesi!

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Chelsea'den sürpriz Cristiano Ronaldo hamlesi!

BAYERN'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Manchester United'ın yıldzı futbolcusu Cristiano Ronaldo'yla ilgilendikleri yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Chelsea'den sürpriz Cristiano Ronaldo hamlesi!

Sky Sports'a konuşan Hasan Salihamidzic, Cristiano Ronaldo hakkındaki söylentiler ve Bayern Münih'in transfer için çalışıp çalışmadığı yönündeki sorulara, "Cristiano Ronaldo olağanüstü bir kariyere sahip, çok iyi bir oyuncu.

Chelsea'den sürpriz Cristiano Ronaldo hamlesi!

Ancak, ortalıkta dolaşan söylenti, bununla hiçbir ilgisi olmayan bir söylenti." sözleri ile cevap vererek haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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