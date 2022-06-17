Büyükekşi dönemi

Türkıye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirildi. Adaylık başvurusu yapan 9 isimden sadece Mehmet Büyükekşi'nin yeterli imzaya ulaştığı seçime tek adayla gidildi. 309 delegesi bulunan TFF'de seçime 219 kişi katıldı. 193 imza toplayan ve kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükekşi, 1 yıl görev yapacak yeni başkan oldu. Kullanılan oyların 51'i geçersiz sayıldı. Yönetim kuruluna ise 133 oy çıktı.

DENETİM OLACAK

Gelecek planlarına dair konuşan Mehmet Büyükekşi, "Bizim hedefimiz adil, dürüst, şeffaf yönetimle Türkiye'de futbolun bugüne kadar olan sorunlarını çözmek istiyoruz. TFF'yi iç ve dış denetime açmak istiyoruz. Siz de göreceksiniz bir sene sonra burada çok daha farklı şeyler konuşacağız. Allah'tan başkasından korkmam. Baskılara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz de. Biz doğrusunu yapacağız. Eğer doğru yaparsak çok farklı şeyler olacağını siz de göreceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.

KURULLARIN İSTİFASINI İSTEDİ

Mehmet Büyükekşi, ilk olarak federasyon bünyesinde görev yapan kurulların istifasını istedi. Büyükekşi, "Tahkim, Disiplin, Temsilciler, Uyuşmazlık Çözüm kurulları, MHK ve etik kurullar gibi tüm kurulların istifasını talep ediyorum. Biz bundan sonra bu yola çıkarken bembeyaz yeni bir sayfa açarak bu yolda ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK İSTİFALAR TAHKİM'DEN GELDİ

TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullardan istifalarını istemesi sonrasında Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı ve üyeler istifasını sundu. Başkan Büyükekşi, dün yaptığı açklamada "Her bölgeye hitap eden yönetim kurulumuz var. Onlarla birlikte inşallah çok güzel işlerin altına imza atacağız" ifadelerini kullanmıştı.

YABANCIDA KARAR KULÜPLERİN

Yönetim olarak hiçbir şeyi kulüplere karşı yapmayacaklarını belirten Büyükekşi, "Beraber karar alacağız. Futbolun ekosistemine uygun ve kulüplerin yararına olacak. En büyük problem 14 olan yabancı sayısının 12'ye düşmesi. Onların da görüşleriyle en kısa vakitte bu mevzuyu onların istediği biçimde tahlile kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

KASAPOĞLU KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mehmet Büyükekşi'yi kutladı. Kasapoğlu, "Mehmet Büyükekşi'yi tebrik ediyor, yeni yönetim kurulu ile birlikte kendisine başarılar diliyorum. Türk futbolunu daha da ileriye taşımak adına gerekli tüm çalışmaları yapacaklarına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.