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Alt liglerden haberler (17.06.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 06:50
Alt liglerden haberler (17.06.2022)

*Denizlispor, takımı geçen sezon son haftalarda büyük çıkışla ligde tutmayı başaran teknik direktör Mesut Bakkal'la yeniden anlaştı. Başkan Mehmet Uz, Bakkal'la görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyledi.

*3. Lig'de transfer yasağını geçici açan Karşıyaka, yasağı tamamen kaldırmak için aceleci davranmayacak. 1.2 milyon TL civarında borcu kaldığı açıklanan Kaf-Kaf, transfer döneminin sonlarını bekleyecek.

*Spor toto 1.Lig ekibi Manisa FK'de kamp programı belli oldu. Tarzanlar, 25 Haziran'a kadar Manisa'da çalışacak. Sonrasında Afyon'da kampa girecek olan Ege ekibi, 11-22 Temmuz'da da 3. etap kampını yapacak.

*Spor toto 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 3. Lig'de Orduspor forması giyen Ahmet Batuhan Akyüz'ü kadrosuna kattı. 22 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon oynadığı 35 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

*Göztepe'de kulüp hisselerinin yüzde 70'ini almaya hazırlanan Sport Republic şirketinin ortaklarından Ankersen'in planları netleşiyor. Danimarkalı spor adamının ilk olarak futbolun başına eski İtalyan kaleci Gagliardi'yi getireceği öğrenildi.

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