Haberler Futbol Alt liglerden haberler (11.06.2022)

Alt liglerden haberler (11.06.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Alt liglerden haberler (11.06.2022)

BURSA'YI YASA BOĞAN VEFAT
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yenişehir Belediyesporlu futbolcu Barış Demir kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. 27 yaşındaki oyuncu için yetiştiği kulüp olan Bursaspor, "Kulübümüze önemli hizmetler veren Barış Demir'in vefatını büyük bir üzüntü içerisinde öğrendik. Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" mesajı yayınladı.

NAZİLLİ'DEN İKİ TAKVİYE
TFF 2. Lig ekibi Nazilli Belediye, Ispartaspor'dan Gökhan Göksu (25) ve Akhisarspor'dan (27) Mert Özyıldırım'a kadrosuna kattı. İki oyuncu da orta sahada oynuyor.

SAVICEVIC TUZLASPOR'DA
Tuzlaspor, Samsunspor'dan Savicevic'le anlaşma sağladı. 28 yaşındaki Karadağlı orta saha 2020'den beri oynadığı Samsunspor'da, geçen sezon 16 maçta 2 gol attı. Savicevic; Kızılyıldız, Bratislava ve Krakow gibi takımlarda görev yaptı.

KAZIMCAN EL YAKTI
Altay'da talipleri artan Kazımcan Karataş için 2 milyon euro talep ediliyor. Başkan Ayhan Dündar, "Şimdiye kadar resmi teklif Konyaspor ve Westerlo'dan geldi. Diğer kulüplerle temasımız olmadı" dedi.

VOLKAN KALIYOR
Altınordu'da geçen sezon başında Konyaspor'dan transfer edilen Volkan Fındıklı'nın opsiyonu devreye girdi. Sözleşmesi uzayan 31 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 32 maçta 1 gol kaydetti.

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