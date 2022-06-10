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FIFA kararını verdi! Ekvador Dünya Kupası’nda yer alacak

FIFA, Şili Futbol Federasyonu’nun, Ekvador Milli Takım forması giyen Byron Castillo’nun aslında Kolombiya doğumlu olduğuna ve Ekvador’un Dünya Kupası’ndan men edilmesine dair yaptığı şikayeti görüştü. Açılan soruşturmanın sonunda alınan karar doğrultusunda FIFA, Ekvador aleyhine açılan davanın kapatılmasına karar verdi. Bu doğrultuda Ekvador, Dünya Kupası’na katılacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 18:13
FIFA kararını verdi! Ekvador Dünya Kupası’nda yer alacak

Katar'da 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na kısa bir süre kala Şili Futbol Federasyonu, FIFA'ya Ekvador Milli Takımı için yaptığı itiraz ile gündeme gelmişti. Şili'nin Ekvador forması giyen Byron Castillo'nun aslında Kolombiya doğumlu olduğunu açıklaması ve FIFA'ya itirazda bulunması sonucu FIFA başlattığı soruşturmayı bitirdi ve Ekvador için açılan davayı kapatma kararı aldı.

Açılan davada adı geçen Castillo elemelerde 8 maçta Ekvador formasını giymişti. Ekvador bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Castillo, Şili'ye karşı 2 maçta da sahada yer alırken, Ekvador bu 2 maçtan 4 puan çıkardı.

NELER YAŞANMIŞTI?
Geçtiğimiz ay Şili Futbol Federasyonu avukatı Eduardo Carlezzo düzenlediği basın toplantısında Ekvador Milli Takımı forması giyen Byron Castillo'nun aslında Kolombiya doğumlu olduğuna dair belgeleri açıklamıştı. Carlezzo, Castillo'nun 1998 yılında Ekvador'da değil Kolombiya'nın Tumaco şehrinde doğduğuna dair belgeyi FIFA ile paylaşmış ve resmi şikayette bulunmuştu. FIFA da 11 Mayıs'ta paylaştığı resmi açıklama ile konuyla ilgili olarak bir disiplin soruşturması başlatmıştı. Soruşturmasını tamamlayan FIFA, Şili Futbol Federasyonu'nun yaptığı şikayeti haksız buldu.

EKVADOR CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA
FIFA'nın aldığı kararı açıklamasının ardından Ekvador Futbol Federasyonu Başkanı Francisco Egas, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Egas, FIFA'nın aldığı kararın fotoğraflarını kullandığı paylaşımına, "Bugün, sporda adalet yerini buldu. Biz hep doğru tarafta olduğumuzu biliyorduk. Haydi Ekvador!" notunu düştü.

21 Kasım'da başlayacak turnuvada Ekvador, A Grubu'nda Hollanda, Senegal ve ev sahibi Katar'la mücadele edecek.



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