Süper eşleşme

Eyüpspor'un Play-Off'un son sırasında kaldığı tabloda, Bandırma, İstanbulspor, Erzurum, 2, 3 ve 4. sıra için kapışacak. İstanbulspor'a konuk olacak Bandırma puan aldığı takdirde ligi 3. bitirecek. İstanbulspor kazanması halinde 3. sıraya yerleşecek

4.'LÜK AŞKINA

5. sıradaki Erzurum'un 3.'lük şansı yok. Eğer Bandırma, İstanbul'u yener veya puan alırsa, Dadaşlar kazanırsa 4. sıraya çıkacak. İstanbul'un kaybetmesi, Erzurum'un beraberliğinde de ikili averajda üstün Dadaş, 4. sırayı alacak. Play-Off'ta 3., 6.'yla, 4., 5.'yle eşleşecek.