Cüneyt Çakır Katar’da yok!

FIFA, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda düdük çalacak hakemleri açıkladı. 36 orta hakem, 69 yardımcı hakem ve 24 VAR hakeminin yer aldığı listede, Cüneyt Çakır'a yer verilmedi. 2014 ve 2018 Dünya Kupası ile 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda sahne alan Çakır, böylece 6 turnuvaya katılan tek hakem olma unvanını kaçıracak. Listede tarihte ilk kez kadın hakemler de yer aldı. Fransız Stephanie Frappart, Ruandalı Salima Mukansanga ve Japon Yoshimi Yamashita orta; Brezilyalı Neuza Back, Meksikalı Diaz Medina ve ABD'li Kathryn Nesbitt yardımcı hakem olarak turnuvada boy gösterecek.