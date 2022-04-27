Alt liglerden haberler (27.04.2022)

ÜMRANİYESPOR HAZIRLANIYOR

Spor Toto 1. Lig'de 63 puanla ikinci sıradaki Ümraniyespor, Süper Lig yolunda büyük bir avantaja sahip. Başkan Tarık Aksar, "Matematiksel olarak kesinleşmeden bir şey diyemeyiz tabii ama Süper Lig'e çıkacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Garantilediğimiz takdirde kutlama programlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

FOFANA İÇİN KAMPANYA

Samsunspor'un 2-1 kazandığı Altınordu karşılaşmasında beraberliği getiren golü atan Fofana için taraftarlar kampanya yürütüyor. Kontratı bitecek olan Fildişili yıldızın kalmasını isteyen kırmızıbeyazlı taraftarlar, yönetime sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyor. 30 yaşındaki Fofana, bu sezon 8 gol, 5 asist yaptı.

DENİZLİSPOR'DA ÇİFTE BAYRAM

Denizlispor başkanı Mehmet Uz, sahalarında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek düşme hattından uzaklaşmak istediklerini belirtti. Uz, "Ramazan Bayramı öncesi oynayacağımız bu maçı kazanarak çifte bayram yapmak istiyoruz" dedi.

MENEMENSPOR'DA LALECİ GÖNDERİLDİ

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattına yerleşen Menemenspor'da evindeki kritik Tuzlaspor karşılaşması öncesi şok bir gelişme yaşandı. Ege ekibinde, bitime 4 maç kala teknik direktör Cenk Laleciyle karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

KONYA'NIN PİLOTU DÜŞTÜ!

Konyaspor'un pilot takımı olan ve 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Karatay Termal 1922 Konyaspor, küme düştü. 1922 Konyaspor, Bucaspor'a 1-0 mağlup oldu ve 29 puanda kalarak, küme düşmesi kesinleşti.

ES-ES'E BİR KÖTÜ HABER DAHA

3. Lig'e düşen Eskişehir'de Başkan Mehmet Şimşek, "FIFA'dan, eski futbolcuların yargılama ve mahkeme ücretleri ödenmediği takdirde önce -3, -6 ve son olarak küme düşme cezası verileceği belirtilmiştir" dedi.