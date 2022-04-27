Haberler Futbol Alt liglerden haberler (27.04.2022)

Alt liglerden haberler (27.04.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Alt liglerden haberler (27.04.2022)

ÜMRANİYESPOR HAZIRLANIYOR
Spor Toto 1. Lig'de 63 puanla ikinci sıradaki Ümraniyespor, Süper Lig yolunda büyük bir avantaja sahip. Başkan Tarık Aksar, "Matematiksel olarak kesinleşmeden bir şey diyemeyiz tabii ama Süper Lig'e çıkacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Garantilediğimiz takdirde kutlama programlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

FOFANA İÇİN KAMPANYA
Samsunspor'un 2-1 kazandığı Altınordu karşılaşmasında beraberliği getiren golü atan Fofana için taraftarlar kampanya yürütüyor. Kontratı bitecek olan Fildişili yıldızın kalmasını isteyen kırmızıbeyazlı taraftarlar, yönetime sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyor. 30 yaşındaki Fofana, bu sezon 8 gol, 5 asist yaptı.

DENİZLİSPOR'DA ÇİFTE BAYRAM
Denizlispor başkanı Mehmet Uz, sahalarında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek düşme hattından uzaklaşmak istediklerini belirtti. Uz, "Ramazan Bayramı öncesi oynayacağımız bu maçı kazanarak çifte bayram yapmak istiyoruz" dedi.

MENEMENSPOR'DA LALECİ GÖNDERİLDİ
Spor Toto 1. Lig'de düşme hattına yerleşen Menemenspor'da evindeki kritik Tuzlaspor karşılaşması öncesi şok bir gelişme yaşandı. Ege ekibinde, bitime 4 maç kala teknik direktör Cenk Laleciyle karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

KONYA'NIN PİLOTU DÜŞTÜ!
Konyaspor'un pilot takımı olan ve 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Karatay Termal 1922 Konyaspor, küme düştü. 1922 Konyaspor, Bucaspor'a 1-0 mağlup oldu ve 29 puanda kalarak, küme düşmesi kesinleşti.

ES-ES'E BİR KÖTÜ HABER DAHA
3. Lig'e düşen Eskişehir'de Başkan Mehmet Şimşek, "FIFA'dan, eski futbolcuların yargılama ve mahkeme ücretleri ödenmediği takdirde önce -3, -6 ve son olarak küme düşme cezası verileceği belirtilmiştir" dedi.

DİĞER
Son dakika: Arda Turan'ın yeni mesleği belli oldu! Futbolu bıraktıktan sonra sürpriz karar...
Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel'e Kerem Bürsin sorusu sorulunca adeta buz kesti!
Aslan transferde işi sıkı tutacak! İşte liste başı isimler
Şampiyonluk böyle kutlanacak! Eşi benzeri yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu
Sporda devrim!
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
SURVIVOR KİM ELENDİ? 26 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Maske yasağı kalktı mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! 01:03
Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! Euroleague'de ilk Final-Four bileti Real Madrid'in! 01:02
Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" 00:51
Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" Mesut'tan Benzema paylaşımı! "Ballon D'Or'u ona verin" 00:51
Gol düellosu City’nin Gol düellosu City’nin 00:37
AVANTAJ EFES’IN AVANTAJ EFES’IN 00:36
Daha Eski
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 00:31
Djokovic'e Wimbledon müjdesi! Djokovic'e Wimbledon müjdesi! 00:29
Kerem bomba gibi! Devleri peşine taktı Kerem bomba gibi! Devleri peşine taktı 00:29
Beşiktaş'a PFDK şoku! Beşiktaş'a PFDK şoku! 00:29
F.Bahçe'den Belotti harekatı! İlk temas kuruldu F.Bahçe'den Belotti harekatı! İlk temas kuruldu 00:29
Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası... Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası... 00:29