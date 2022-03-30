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TFF'de istifa depremi! Mehmet Baykan...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, yaptığı yazılı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 12:21 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 12:30
TFF'de istifa depremi! Mehmet Baykan...

Mehmet Baykan'ın Istifa açıklaması şu şekilde:

MHK'nin, aralarında FIFA hakemlerimizin de bulunduğu bazı hakemleri klasman dışı bırakma teklifi TFF Yönetim Kurulumuz tarafından uygulamaya konulmuştur. Ancak bu süreçte ne yazık ki konunun TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutu hiç konuşulup tartışılamadan işlem gerçekleştirilmiş ve yapılan itirazlar neticesinde TFF Tahkim Kurulu'nun kararı ile de yönetim kurulumuzun aldığı karar bozulmuştur.

Hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım.

Bu nedenle TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ediyorum.

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