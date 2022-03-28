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Roman Abramovich zehirlendi mi? Şok gelişme!

Chelsea'nin sahibi Rus iş adamı Roman Abramovich, ülkesinin Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sonucunda dev kulübü satışa çıkarmıştı. Aynı zamanda Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen barış müzakerelerinde bulunan Abramovich'in zehirlendiği iddia edildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 21:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 21:00
Roman Abramovich zehirlendi mi? Şok gelişme!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle yaptırımlara uğrayan ve Chelsea'deki yöneticiliğinden men edilen Roman Abramovich, iki ülke arasındaki barış müzakerelerine katılan ekipte bulunuyordu.

Wall Street Journal'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde vücudunda farklı belirtiler saptanan Abramovich'in, bu toplantılardan birinde zehirlendiği düşünülüyor.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Abramovich'in dışında iki diğer müzakerecide de benzer semptomlar görüldüğü ancak 3 ismin de hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Abramovich'in, Ukrayna'nın başkentindeki müzakerelerin ardından gözlerinde kırmızılık, cildinde kuruma ve soyulma gibi belirtiler gösterdiği belirtildi. Rusya cephesinde bu teşebbüsün direkt Moskova yönetimine yönelik bir hamle olarak algılandığı ve müzakereleri baltalamaya çalışan güçlerin bu eylemi yaptığı düşüncesinin hakim olduğu ifade edildi.

2003 yılında satın aldığı Chelsea Kulübü'nü satın alan Roman Abramovich, geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan yakın ilişkileri sebebiyle yaptırıma çarptırılarak Chelsea yönetiminden men edilmişti.

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