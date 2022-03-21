Son dakika spor haberleri: Portekiz Milli Takımı'nda Ruben Neves'in yerine Vitinha kadroda!

2022 Dünya Kupası elemeleri play-off turunda A Milli Futbol Takımı'mıza karşı oynayacak olan Portekiz Milli Takımı'nda oyuncu değişikliği yaşandı.

Yapılan açıklamaya göre daha önce kadroya dahil edilen Ruben Neves'in sakatlığının bulunduğu ve yıldız ismin yerine Porto'dan Vitinha'nın çağrıldığı bildirildi.

A Milli Futbol Takımı, Portekiz'le 24 Mart Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.