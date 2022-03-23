İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

İsveç - Çekya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası'nda boy göstermek için mücadele eden İsveç ile Çekya, play-off turu yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVEÇ - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç - Çekya maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

İSVEÇ - ÇEKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İsveç: Olsen; Lindelof, Danielson, Helander, Augustinsson; Kulusevski, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison

Çekya: Vaclik; Brabec, Kalas, Zima, Mateju; Sadilek, Soucek; Masopust, Barak, Pesek; Hlozek