Cüneyt Çakır'a büyük şok! UEFA...

KATAR'A GİTME ŞANSI KALMADI Bu arada 2022 Dünya Kupası'nda maç yönetmeye aday hakemlerin 14 gün sonra yapılacak atletik testlerine katılması planlanan deneyimli hakem Çakır'ın, olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde koşularda olmayacağı vurgulandı.

Dolayısı ile Katar'a gitme şansı da ortadan kalkmış oldu.