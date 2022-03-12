Haberler Futbol Cüneyt Çakır'a büyük şok! UEFA...

Cüneyt Çakır'a büyük şok! UEFA...

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türk futbol tarihine geçecek bir karara imza attı ve aralarında dünyanın en iyi 5 hakemi arasında gösterilen Cüneyt Çakır'I liste dışı bıraktı. Bu karar hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Bu kararın ardından Çakır'a bir darbe de UEFa'dan geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 09:30
Cüneyt Çakır'a büyük şok! UEFA...

Süper Lig kadrosundan çıkarılan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a bir darbe de UEFA'dan geldi.

Cüneyt Çakır'a büyük şok! UEFA...

Türkiye'de yaşanan olaylardan sonra Çakır'ın gelecek hafta UEFA Avrupa Ligi'nde yöneteceği West Ham United - Sevilla maçı geri alındı.

Cüneyt Çakır'a büyük şok! UEFA...

Milliyet'in haberine göre; söz konusu müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu yapacaktı.

Cüneyt Çakır'a büyük şok! UEFA...

KATAR'A GİTME ŞANSI KALMADI

Bu arada 2022 Dünya Kupası'nda maç yönetmeye aday hakemlerin 14 gün sonra yapılacak atletik testlerine katılması planlanan deneyimli hakem Çakır'ın, olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde koşularda olmayacağı vurgulandı.

Cüneyt Çakır'a büyük şok! UEFA...

Dolayısı ile Katar'a gitme şansı da ortadan kalkmış oldu.

Cüneyt Çakır'a büyük şok! UEFA...

COLLINA ÇAKIR'I ARADI

Merkez Hakem Kurulu'nun Türk futbolunda deprem etkisi yaratan "hakem operasyonu", FİFA ve UEFA'da da büyük yankı uyandırdı. FİFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, kadro dışı bırakılan Cüneyt Çakır'ı telefonla arayarak, "Neler oluyor orada?" diye şaşkınlığını dile getirdi.

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