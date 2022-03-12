Cüneyt Çakır'a büyük şok! UEFA...

Süper Lig kadrosundan çıkarılan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a bir darbe de UEFA'dan geldi.
Süper Lig kadrosundan çıkarılan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a bir darbe de UEFA'dan geldi.
Türkiye'de yaşanan olaylardan sonra Çakır'ın gelecek hafta UEFA Avrupa Ligi'nde yöneteceği West Ham United - Sevilla maçı geri alındı.
Milliyet'in haberine göre; söz konusu müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu yapacaktı.
KATAR'A GİTME ŞANSI KALMADI
Bu arada 2022 Dünya Kupası'nda maç yönetmeye aday hakemlerin 14 gün sonra yapılacak atletik testlerine katılması planlanan deneyimli hakem Çakır'ın, olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde koşularda olmayacağı vurgulandı.
Dolayısı ile Katar'a gitme şansı da ortadan kalkmış oldu.
COLLINA ÇAKIR'I ARADI
Merkez Hakem Kurulu'nun Türk futbolunda deprem etkisi yaratan "hakem operasyonu", FİFA ve UEFA'da da büyük yankı uyandırdı. FİFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, kadro dışı bırakılan Cüneyt Çakır'ı telefonla arayarak, "Neler oluyor orada?" diye şaşkınlığını dile getirdi.
Deneyimli hakem, Collina'ya kendisi ile birlikte bazı üst düzey hakemler hakkında alınan kararın gerekçesini kendisinin de bilmediğini ve yapılacak açıklamayı beklediklerini aktardı.