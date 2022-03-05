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Karabükspor amatöre düştü! Başkan helva dağıttı

Süper Lig'de bir dönem devlere kafa tutan Kardemir Karabükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel ise Kırıkkale Büyük Anadoluspor mağlubiyetinin ardından helva dağıttı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 23:46
Karabükspor amatöre düştü! Başkan helva dağıttı

Bir dönem Türk futbolunda adından söz ettiren, Süper Lig'in eski temsilcisi Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig'de de varlık gösteremeyerek Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 25 maçın 24'ünü kaybetti, birinden ise beraberlikle ayrıldı.

Toplamda 7 kez rakip fileleri havalandıran Karabük temsilcisi, kalesinde 84 gol gördü.

Sadece bir puanı bulunan ve ligin dibine demir atan, bugün oynadığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçını 5-0 kaybeden Karabük ekibinin, bitime 9 hafta kala 1983-1984 sezonunda yer aldığı Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, maç sonunda helva dağıttı.

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