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Gamze Nur Yaman Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nda

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nda kadro yapılanması devam ediyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip Ukrayna'nın Zhilstroy-1 takımında forma giyen kaleci Gamze Nur Yaman'ı transfer etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 17:41
Gamze Nur Yaman Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nda

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, son olarak Ukrayna'nın Zhilstroy-1 takımında forma giyen kaleci Gamze Nur Yaman'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden takımımız, Ukrayna'nın Zhilstroy-1 takımından 1999 doğumlu kaleci Gamze Nur Yaman'ı kadrosuna kattı. A milli takım forması da giyen başarılı oyuncu, farklı yaş kategorilerinde görev aldı. Gamze Nur Yaman'a hoş geldin der, Galatasaray forması altında başarılar dileriz" denildi.

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