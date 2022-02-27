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Son dakika spor haberleri: Junior Moraes Ukrayna ordusuna katılıyor?

Son dakika spor haberleri... 10 yıldır Ukrayna Ligi'nde forma giyen ve Ukrayna pasaportu da bulunan Brezilya asıllı futbolcu Junior Moraes'in Rusya-Ukrayna savaşı için orduya dahil edilme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 11:20 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 11:22
Son dakika spor haberleri: Junior Moraes Ukrayna ordusuna katılıyor?

Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilya asıllı golcü Junior Moraes'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 10 yıldır ülkede bulunan ve Ukrayna pasaportu da olan Moraes'in, Rusya savaşı nedeniyle orduya dahil olabileceği konuşuluyor. Moraes, ülkede getirilen 18 ile 60 yaş arasındaki tüm erkeklerin Ukrayna'dan çıkışının yasaklanması üzerine askerlik listesine dahil oldu.

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kiev'de mahsur kaldığını açıklamış, ülkesi Brezilya'ya dönmek için yetkililerden yardım istemişti.

Moraes, "Durum çok ciddi. Arkadaşlarım ve ailemle Kiev'de mahsur kaldık ve kurtulmak için bir çözüm bekliyoruz. Bir otelin içinde tutuluyoruz. Bizim için dua edin" ifadelerini kullanmıştı.

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