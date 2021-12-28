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Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Antalyaspor ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 09:58 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 10:27
Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Giresunspor maçı 28 Aralık Salı günü saat 17:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Antalyaspor ile Giresunspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Erdem Bıyık ve Cemil Tunç, Fırat Aydınus'un yardımcıları olarak görev alacaklar. Mustafa Kürşad Filiz ise maçın dördüncü hakemi olacak.

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