Yunanistan - Kosova maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. B Grubu'nda Yunanistan ile Kosova kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...
YUNANİSTAN - KOSOVA MAÇI 11'LERİ
Yunanistan: Vlachodimos, Tzavellas, Goutas, Hatzidiakos, Tsimikas, Bouchalakis, Pelkas, Androutsos, Masouras, Mantalos, Douvikas
Kosova: Muric, Vojvoda, Rrahmani, Fazliji, Aliti, Shala, Loshaj, Blendi, Berisha, Rashica, Muriqi
YUNANİSTAN - KOSOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yunanistan-Kosova maçı saat 22:45'te başladı ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.