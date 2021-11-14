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Yunanistan - Kosova maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. B Grubu'nda Yunanistan sahasında Kosova'yı konuk ediyor. Yunanistan - Kosova maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 22:42
Yunanistan - Kosova maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. B Grubu'nda Yunanistan ile Kosova kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...


YUNANİSTAN - KOSOVA MAÇI 11'LERİ

Yunanistan: Vlachodimos, Tzavellas, Goutas, Hatzidiakos, Tsimikas, Bouchalakis, Pelkas, Androutsos, Masouras, Mantalos, Douvikas

Kosova: Muric, Vojvoda, Rrahmani, Fazliji, Aliti, Shala, Loshaj, Blendi, Berisha, Rashica, Muriqi

YUNANİSTAN - KOSOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yunanistan-Kosova maçı saat 22:45'te başladı ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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