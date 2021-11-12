İzmir'de geri sayım

Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014'te yeniden yapımı kararlaştırılan İzmirAlsancak Stadı, kapılarını açmak için gün sayıyor. Alsancak Stad'ında sadece Passolig gişelerinin kurulum işi kalırken, 26 Kasım'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor. 1939'da kullanımına başlanan stat, ömrünü doldurması sebebi ile 2014 yılında yenilenmeye girmişti. Yeniden yapım süreci tümüyle sona eren Alsancak Stadı'nda çevre düzenlemesi de sona erdi. Stadın, çim saha, altyapı, yapay gün ışığı sistemleri ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Dış cephesi siyah-beyaz renkte kaplanan ve yaklaşık 15 bin seyirci kapasitesine sahip olan stadın koltukları için kırmızıbeyaz renkleri tercih edilirken, maraton tribününe ise kırmızı koltuklarla 'Alsancak' yazıldı.