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İzmir'de geri sayım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Kasım’da açılışını yapacağı İzmir Alsancak Stadı, futbola kapılarını açmak için gün sayıyor

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 06:50
İzmir'de geri sayım
Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014'te yeniden yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, kapılarını açmak için gün sayıyor. Alsancak Stad'ında sadece Passolig gişelerinin kurulum işi kalırken, 26 Kasım'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor. 1939'da kullanımına başlanan stat, ömrünü doldurması sebebi ile 2014 yılında yenilenmeye girmişti. Yeniden yapım süreci tümüyle sona eren Alsancak Stadı'nda çevre düzenlemesi de sona erdi. Stadın, çim saha, altyapı, yapay gün ışığı sistemleri ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Dış cephesi siyah-beyaz renkte kaplanan ve yaklaşık 15 bin seyirci kapasitesine sahip olan stadın koltukları için kırmızıbeyaz renkleri tercih edilirken, maraton tribününe ise kırmızı koltuklarla 'Alsancak' yazıldı.
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