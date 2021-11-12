Haberler Futbol Cibuti 0-4 Cezayir (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Feghouli attı Cezayir farka koştu!

Cibuti 0-4 Cezayir (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Feghouli attı Cezayir farka koştu!

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Cibuti'ye konuk olan Cezayir, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray'ın yıldız ismi Sofiane Feghouli de attığı 1 golle galibiyete katkı verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 18:06 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 18:07
Cibuti 0-4 Cezayir (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Feghouli attı Cezayir farka koştu!

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 5. maçında Cezayir deplasmanda Cibuti'yle karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Cezayir'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Youcef Belaili, 40'ta Benrahma, 42. dakikada Feghouli ve 87. dakikada Islam Slimani kaydetti.

FEGHOULI 90 DAKİKA OYNADI!

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 1 gol atan Sofiane Feghouli, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Cezayir 5 maç sonunda 13 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Cibuti ise 0 puanla grubun sonuna demirledi.

Grubun 6. ve son hafta maçında Cezayir sahasında Burkina Faso'yu ağırlayacak. Cezayir bu maçtan beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde Dünya Kupası'na katılacak. Mağlup olması halinde ise Burkina Faso bileti kazanan takım olacak.

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