Alt liglerden haberler (06.11.2021)

AVRUPA'NIN EN İYİSİ!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20 puan ile 4. sırada yer alan Sakaryaspor, Avrupa'da en az gol yiyen takım unvanını Ajax'la paylaşıyor. Bu sezon kalesinde sadece 2 gol gören yeşil-siyahlılar, ayrıca Türkiye liglerinin namağlup beş takımı arasında yer alıyor. Tatangalar, 10 maçta 5 kez kazanırken; 5 kez de berabere kaldı.

KAF-KAF'TA OPERASYON

TFF 3. Lig'de transfer yasağını tek dönemliğine kaldıran Karşıyaka, devre arasında yeni bir operasyona hazırlanıyor. Başkan Turgay Büyükkarcı'nı talimatıyla yine kapalı olan transfer yasağını kaldırmak için girişimlerin şimdiden başladığı öğrenildi.

3. LİG'DE ÜÇ MAÇ

TFF 3. Lig'de bugün üç karşılaşma oynanacak. 2. Grup'ta saat 13.00'te Hacettepe ile Beyoğlu Yeni Çarşı karşı karşıya gelecek. 3. Grup'ta ise Ordu 1967-İçel İY, Modafen- Ağrı 1970 maçları oynanacak. İki maç da saat 13.00'te.

G.BİRLİĞİ ÇIKIŞ PEŞİNDE

Derbide Keçiörengücü'ne konuk olacak G.Birliği, kazanarak yeni seri yakalamak istiyor. Başkent ekibinin Asbaşkanı Muammer Akyüz, "Sonuç ne olursa olsun, dostluk içerisinde geçmesini temenni ediyoruz" dedi.

ALTINORDU MORAL ARIYOR

Bugün Eyüpspor'la karşılaşacak Altınordu, kötü gidişatına son vererek alt sıralardan kurtulmak istiyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, olumlu oyun anlayışını skorla desteklemek istediklerini ifade etti.

TARSUS'TA KURUL KARARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu olağanüstü genel kurul kararı aldı. Başkan Harun Şahin Kırbıyık'ın istifasının ardından 7 Aralık'ta genel kurul yapılacak. Çoğunluk sağlanmazsa 14 Aralık'ta toplanılacak.