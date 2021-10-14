Ronaldo sınırlı sayıda üretilen arabaya servet ödedi

Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Bugatti'nin sınırlı sayıda üretilen aracını koleksiyonuna ekledi.

Ronaldo, bu aracı almak için tam 8,5 milyon sterlin harcadı.

Portekizli yıldız, araba tutkusuna harcama yapmaktan keyif duyduğunu belirtti.

Ronaldo, "Oğlum ve ben arabalara çok düşkünüz. Arabalara harcama yapmaktan çekinmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

8.5 milyon sterlinlik araba, sporseverlerin ağzını açık bıraktı.





LÜKS OTO GALERİ

36 yaşındaki golcünün garajında Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bentley, Maserati, Audi ve BMW marka otomobiller de bulunuyor.