Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!

Türkiye'nin kupasında 1. Tur heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Yurdun dört bir yanındaki maçlarda heyecan doruktaydı. 76 Iğdır Belediyespor ile Orduspor 1967 arasındaki mücadele A SPOR'dan naklen olarak ekranlara geldi. Büyük heyecanın yaşandığı karşılaşmanın ilk devresinde ve 90 dakikalık normal bölümünde gol olmadı. Karşılaşma uzatmalara gitti. Bu bölümde de müthiş bir heyecan yaşandı.



GOLÜ İLKER AVŞAR KAYDETTİ



Uzatma bölümünün hemen başında İlker Avşar fileleri sarstı. Dakikalar 92'yi gösterirken 31 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu fileleri sarstı. Mücadelenin kalan bölümünde Orduspor büyük baskı kurdu. Ancak Iğdır Belediyespor kalesini iyi savundu. Maçı 1-0 kazanan Iğdır Belediyspor adını 2. Tur'a yazdırdı. Takımına turu getiren İlker "Bizim için harika bir sonuç oldu. Kupada gidebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

KUŞADASISPOR ÇOK RAHAT



Kupada Kuşadasıspor evinde Modafen'i ağırladı. İlk dakikadan bitiş düdüğüne kadar karşılaşmaya Ege temsilcisi hakimdi. Ancak goller 2. devrede geldi. 61'de Mustafa Çiçekli, Modafen'in direncini kırdı. 4 dakika sonra Emre Akbulut farkı 2'ye çıkararak takımını rahatlattı. Kaybedecek bir şeyi kalmayan Modafen atak üstüne atak yaparken noktayı Yiğit Gökoğlan koydu. Kuşadasıspor, 3-0'lık Modafen galibiyetiyle adını 2. Tur'a yazdırdı. Hedefleri kupada üst turlara yükselebilmek.



ÇANKAYA FK TEK GOLLE SEVİNDİ



Kupada Çankaya Belediyespor, Siirt İl Özel İdare'yi deplasmanda tek golle mağlup ederek 2. Tur'a yükseldi. Mücadelenin 90 dakikası beraberlikle sonuçlandı. Uzatma bölümünün 92. dakikasında Ahmet Yavilioğlu fileleri sarstı. Bu golle Çankaya FK adını 2. Tur'a yazdırdı. Maç sonu büyük sevinç yaşadılar.



KAHTA 02 SPOR 5 GOLLE TURLADI



Kahta, Karaman Belediyespor deplasmanında gol şov yaparak turu atladı. Kahta'nın gollerini Barış Kılıç (2), Emre Okur (2) ve Gürkan Arslan kaydetti. Ev sahibi Karaman Belediyespor'un golleri Ebrar Yıldırım ve Kubilay Serbest'ten geldi. Kahta farklı sonuçla tur atlarken bir sonraki rakibini beklemeye koyuldu.