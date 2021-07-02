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Toni Kross Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

İngiltere'ye 2-0 mağlup olarak EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Almanya'da Toni Kroos, milli takımı bıraktığını açıkladı. Real Madrid'de forma giyen 31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milli takımı bırakmayı 2018'de düşünmüştüm ama oğlum Leon ve Joachim Löw beni kararımdan geri döndürmüştü. O zamanlar 28 yaşındaydım, şimdi 31 yaşındayım. Aldığım kararın doğru olduğunu hissediyorum." ifadesini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 16:07 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 16:07
Toni Kross Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

Favorilerinden biri olarak başladığı EURO 2020'de büyük hayal kırıklığı yaşayan Almanya'da Toni Kroos milli takımı bıraktığını açıkladı.

İngiltere'ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya ikinci turda havlu atan Panzerler'in en önemli oyuncuları arasında gösterilen 31 yaşındaki Kroos, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla milli takıma veda etti.

"LÖW BENİ İKNA ETMİŞTİ"
Uzun bir yazı kaleme alan Real Madrid'li yıldız, paylaşımında özetle, "Milli takımı bırakmayı 2018'de düşünmüştüm ama oğlum Leon ve Joachim Löw beni kararımdan geri döndürmüştü. O zamanlar 28 yaşındaydım, şimdi 31 yaşındayım. Aldığım kararın doğru olduğunu hissediyorum." ifadesini kullandı.

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