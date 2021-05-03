Alt liglerden haberler (03.05.2021)

BÖYLE BİR LİG YOK

TFF 1. Lig'in 33. haftasını galibiyetle tamamlayan Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor arasındaki ilk 2 mücadelesinde gülen ekipler son haftada belli olacak. Bu ekiplerin hepsinin deplasmanda oynayacakları maçlarda Adana Demirspor, Menemenspor'la, Giresunspor Tuzlaspor'la, Yılport Samsunspor da Adanaspor'la karşılaşacak. Bu takımlardan ikisi Süper Lig'e yükselecek. Biri ise play-off'a kalacak.

SON BİLETE İKİ ADAY

Play-off yarışında da heyecan devam ediyor. İlk 3'te yer alan ekiplerden birinin yanı sıra İstanbulspor ve Altay'ın play-off oynamayı garantilediği ligde playoff'ta yer alacak 4. ve son ekip Altınordu veya Keçiörengücü olacak. İstanbulspor'un deplasmanda Ankaraspor'la, Altay'ın evinde Bandırmaspor'la karşılaşacağı son haftada Altınordu ise Balıkesirspor deplasmanında, Keçiörengücü de Bursa'da puan arayacak.

44 YILLIK HASRETE SON

Giresunspor'un yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, "Tuzlaspor maçına odaklandık. Kazanarak Giresun halkının 44 yıllık Süper Lig hayalini gerçeğe dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

MANİSA FK TARİH YAZDI

Haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Manisa FK, Sarıyer ile 0-0 berabere kalarak ligi namağlup bitirdi. Böylece 1991-1992 Beşiktaş'tan sonra yenilgisiz şampiyon olan ilk takım oldu.

ÜÇ TAKIM VEDA ETTİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 1 hafta kala Hacettepe ile Sancaktepe, Kırmızı Grup'ta Elazığspor 3. Lig'e düştü. Karabükspor ve Mamak'ın ligden düşmesi kesinleşmişti.