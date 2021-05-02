Son dakika spor haberi: Feyenoord'lu Splinter de Mooij doktor olmak için futbolu bıraktı!

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un altyapısında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Splinter de Mooij, tıp fakültesini kazandığı için futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan genç orta saha, "2013'te Feyenoord'a alındım ve çok geçmeden ilk profesyonel sözleşmemi imzaladım. Futbolcu olma hayalim böylece gerçeğe dönüştü. 7 güzel yılın sonunda Feyenoord'a, ikinci hayalim olan doktorluk mesleğini gerçekleştirmek için kulüpten ayrılacağımı bildirdim. Eylül ayında eğitimime başlayacağım. Feyenoord'a, akademiye ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.