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Son dakika spor haberi: 'lu Splinter de Mooij doktor olmak için futbolu bıraktı!

Son dakika spor haberleri... ekibi 'un altyapısında forma giyen 19 yaşındaki Splinter de Mooij, tıp fakültesinde okumak için futbol kariyerini noktaladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 14:58
Son dakika spor haberi: Feyenoord'lu Splinter de Mooij doktor olmak için futbolu bıraktı!

Ligi takımlarından 'un altyapısında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Splinter de Mooij, tıp fakültesini kazandığı için futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan genç orta saha, "2013'te Feyenoord'a alındım ve çok geçmeden ilk profesyonel sözleşmemi imzaladım. Futbolcu olma hayalim böylece gerçeğe dönüştü. 7 güzel yılın sonunda Feyenoord'a, ikinci hayalim olan doktorluk mesleğini gerçekleştirmek için kulüpten ayrılacağımı bildirdim. Eylül ayında eğitimime başlayacağım. Feyenoord'a, akademiye ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

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