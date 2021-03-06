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Elle oynamada flaş karar

Futbol kurallarının düzenleyicisi , elle oynamada flaş bir karara imza attı. Kazara elle oynamada diğer oyuncunun golü geçerli.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 22:48 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Elle oynamada flaş karar

'ın yeni kuralına göre, 'Bir oyuncunun kazara elle oynamasının sonucunda takım arkadaşı gol atarsa ya da gol pozisyonuna girerse, bu pozisyonlar elle oynama sayılmayacak'. 'in ilk yarısında 'nin sahasında 'u ağırladığı maç çok konuşulmuştu. Sarı-lacivertlilerin Pelkas ile bulduğu gol, 'nın golden önce elle oynadığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

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