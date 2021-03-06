Elle oynamada flaş karar

IFAB'ın yeni kuralına göre, 'Bir oyuncunun kazara elle oynamasının sonucunda takım arkadaşı gol atarsa ya da gol pozisyonuna girerse, bu pozisyonlar elle oynama sayılmayacak'. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'u ağırladığı maç çok konuşulmuştu. Sarı-lacivertlilerin Pelkas ile bulduğu gol, Enner Valencia'nın golden önce elle oynadığı gerekçesiyle iptal edilmişti.