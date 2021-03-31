Haberler Futbol İspanyol kanalından büyük terbiyesizlik! Kosova'yı küçük yazdılar

kanalından büyük terbiyesizlik! 'yı küçük yazdılar

, ’nda ’yı konuk etti. Maçın yayıncısı, İspanyol hükümetinin Kosova’yı tanımadığı için takım kısaltmasını küçük harfle yazdı. Yapılan bu skandala sosyal medyada tepki yağdı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 23:32 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 23:35
İspanyol kanalından büyük terbiyesizlik! Kosova'yı küçük yazdılar

, 'nda 'yı ağırladı.

Karşılaşmaya İspanyolların terbiyesizliği damga vurdu.

hükümetinin Kosova'yı tanımaması nedeniyle İspanyol rejisi Kosova'nın takım kısaltmasını küçük harfle yazdı.

Bu skandala sosyal medyada büyük tepki yağdı.

DAHA ÖNCE DE GERGİNLİK YAŞANDI

Dün düzenlenen ve Direktörü 'in de yer aldığı basın toplantısında ise bir isim krizi yaşanmıştı. ekibiyle medya arasında 'Kosova' ismini kullanmama nedeniyle yaşanılan gerginlik de dikkatleti çekmişti. İspanyol muhabirin 'Takım hocasına soruyorum' demesinin ardından Kosova teknik heyeti 'Hangi takım hocası lütfen söyler misiniz?' diyerek ısrarcı olmuştu.

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