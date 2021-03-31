İspanyol kanalından büyük terbiyesizlik! Kosova'yı küçük yazdılar

İspanya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Kosova'yı ağırladı.

Karşılaşmaya İspanyolların terbiyesizliği damga vurdu.

İspanyol hükümetinin Kosova'yı tanımaması nedeniyle İspanyol rejisi Kosova'nın takım kısaltmasını küçük harfle yazdı.

Bu skandala sosyal medyada büyük tepki yağdı.

DAHA ÖNCE DE GERGİNLİK YAŞANDI

Dün düzenlenen ve Kosova Teknik Direktörü Bernard Challandes'in de yer aldığı basın toplantısında ise bir isim krizi yaşanmıştı. Kosova Milli Takımı ekibiyle medya arasında 'Kosova' ismini kullanmama nedeniyle yaşanılan gerginlik de dikkatleti çekmişti. İspanyol muhabirin 'Takım hocasına soruyorum' demesinin ardından Kosova teknik heyeti 'Hangi takım hocası lütfen söyler misiniz?' diyerek ısrarcı olmuştu.