Haberler Futbol UEFA ile kıran kırana pazarlık

UEFA ile kıran kırana pazarlık

Riva’da yapılan toplantıda UEFA delegasyonu TFF’ye ’nin yeni formatı hakkında sunum yaptı. İşte zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantının perde arkası...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 01:14
UEFA ile kıran kırana pazarlık

Avrupa futbolunun geleceği için Riva'da dün özel bir toplantı gerçekleşti. Direktörü ve Kulüp Müsabakaları yöneticisi , TFF Başkanı ile kulüp başkanlarına 2024'ten sonra geçilmesi planlanan 'nin yeni formatı Swiss system (İsviçre sistemi) hakkında sunum yaptı.

Zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantıda Başkanı , "Pandemi döneminde FFP kriterlerinde anlayışlı davranmanızı talep ediyoruz. Kararlar aleyhimize çıkıyor" dedi. Başkanı , "Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım imkanı verilirse çok daha iyi olacak" ifadesini kullandı. UEFA heyeti ise "Biz Türkiye'nin futbol sevgisini biliyoruz ancak Avrupa maçlarına yedek takımlarla çıkmazsanız hak edeceğiniz yerlerde olacaksınız" eleştirisinde bulundu. yönetim kurulu üyesi de "Bu katsayı sistemi ile ve bu puanlarla burada olmamız mucize. Bu sistemin değiştirilmesi lazım" görüşünü iletti. TFF yetkilileri, 11. ve 12. sıradaki ülkelere de artı 2 kontenjan verilmesini istedi.

Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili , Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, F.Bahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen ve Trabzonsporlu yönetici de katıldı.

Swiss system nedir?

"Swiss system" (İsviçre sistemi) modeli olarak bilinen yeni formata göre Şampiyonlar Ligi 36 takıma çıkarılacak. 36 takım UEFA sıralamasına göre 4 farklı kategoriye ayrılacak. Takımlar rakipleriyle 10 maça çıkacak. 10'ar maçın oynanacağı lig sonunda genel puan sıralamasındaki ilk 8 takım doğrudan, diğer 8 takım play-off usulü ile ikinci tur biletini alacak. UEFA, 5 büyük ligden daha çok takımın 'nde boy göstermisini istiyor.

(Sabah)

SON DAKİKA