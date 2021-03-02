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Alt liglerden haberler (02.03.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 22:42 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 06:50
Alt liglerden haberler (02.03.2021)

ALTAY'DAN GÜÇ GÖSTERİSİ
'un 16 maçlık yenilmezlik serisine son veren Altay, adını hem play-off hattına yazdırdı hem de rakiplere gözdağı verdi. Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu , "Bu galibiyetle ne kadar iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik" dedi. Altay, gelecek hafta evinde 'la karşılaşacak.

GÜMÜŞHANE LİGDE KALACAK!
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 'un teknik direktörü , "Amed maçıyla başlayarak önümüzdeki tüm karşılaşmalardan istediğimiz puanları alarak ligde kalmak istiyoruz" dedi. Çıkış yakalayan Karadeniz ekibi 17 puanla 17. sırada yer alıyor.

BURSASPOR HAYAT BULDU
karşısında son anlarda dönüşe imza atan , hem galibiyet ve gol özlemine son verdi, hem de play-off iddiasını korudu. Kırmızı kart gören teknik direktör , yeniden seri yakalayacaklarını vurguladı.

ŞEREF ÖZCAN FORMAYI KAPTI
Son haftalarda çıkış yakalayan 'da, sağ kanat ilk 11'e geri dönüyor. 'nun, maçında sonradan girerek iyi katkı veren 24 yaşındaki oyuncuya Bandırma karşısında şans vereceği belirtildi.

ENGİN KORUKIR DA POZİTİF
Misli.com 2. Lig temsilcisi 'un teknik direktörü 'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavisi süren Korukır'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve 1 hafta içinde taburcu edileceği bildirildi.

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