Alt liglerden haberler (02.03.2021)

ALTAY'DAN GÜÇ GÖSTERİSİ

Giresunspor'un 16 maçlık yenilmezlik serisine son veren Altay, adını hem play-off hattına yazdırdı hem de rakiplere gözdağı verdi. Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Osman Özköylü, "Bu galibiyetle ne kadar iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik" dedi. Altay, gelecek hafta evinde Tuzlaspor'la karşılaşacak.

GÜMÜŞHANE LİGDE KALACAK!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un teknik direktörü Tolgay Kerimoğlu, "Amed maçıyla başlayarak önümüzdeki tüm karşılaşmalardan istediğimiz puanları alarak ligde kalmak istiyoruz" dedi. Çıkış yakalayan Karadeniz ekibi 17 puanla 17. sırada yer alıyor.

BURSASPOR HAYAT BULDU

Akhisar karşısında son anlarda dönüşe imza atan Bursaspor, hem galibiyet ve gol özlemine son verdi, hem de play-off iddiasını korudu. Kırmızı kart gören teknik direktör Mustafa Er, yeniden seri yakalayacaklarını vurguladı.

ŞEREF ÖZCAN FORMAYI KAPTI

Son haftalarda çıkış yakalayan Altınordu'da, sağ kanat Şeref Özcan ilk 11'e geri dönüyor. Hüseyin Eroğlu'nun, Ümraniye maçında sonradan girerek iyi katkı veren 24 yaşındaki oyuncuya Bandırma karşısında şans vereceği belirtildi.

ENGİN KORUKIR DA POZİTİF

Misli.com 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor'un teknik direktörü Engin Korukır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavisi süren Korukır'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve 1 hafta içinde taburcu edileceği bildirildi.