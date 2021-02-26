Almanya hatasını anladı! "Mesut Özil böyle gitmemeliydi"

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller de sonunda ülke olarak hata yaptıklarını kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Alman kamuoyu tarafından haksız yere linç edilen, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e yanlış yapıldığını vurgulayan Keller, Bild'e şu açıklamayı yaptı:

"GÖRÜŞME İSTEĞİMİ İLETTİM"

"Milli Takım'a önemli hizmetler veren Mesut böyle gitmemeliydi. Hatalar yapıldı. Kendisine corona virüsü süreci normalleştikten sonra görüşmek istediğimi ilettim."

Bilindiği gibi Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini duyurmuştu. Özil ise Fenerbahçe'nin kendisi için düzenlendiği imza töreninde 'Almanya Milli Takımı'na geri dönüş olabilir mi?' sorusuna ise "Almanya Milli Takımı'nda asla bir daha oynamam. Kendilerine başarılar diliyorum" yanıtını vermişti.