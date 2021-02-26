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hatasını anladı! " Özil böyle gitmemeliydi"

'nin yıldız futbolcusu Özil, 'ının kazandığı birçok başarıda başrolü oynamasına rağmen haksız bir şekilde linç edilmişti. Başkan ile çektirdiği fotoğraf sonrası Almanya'da skandal bir şekilde eleştirilen 32 yaşındaki oyuncu örnek bir duruş gösterdi ve milli takımı bıraktığını açıkladı. Başkanı , sonunda ülke olarak yaptıkları hatayı kabul etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 15:11
Almanya hatasını anladı! "Mesut Özil böyle gitmemeliydi"

Futbol Federasyonu Başkanı de sonunda ülke olarak hata yaptıklarını kabul etti. Başkan ile fotoğraf çektirdiği için kamuoyu tarafından haksız yere linç edilen, 'nin yıldızı Özil'e yanlış yapıldığını vurgulayan Keller, 'e şu açıklamayı yaptı:

"GÖRÜŞME İSTEĞİMİ İLETTİM"
"'a önemli hizmetler veren Mesut böyle gitmemeliydi. Hatalar yapıldı. Kendisine corona virüsü süreci normalleştikten sonra görüşmek istediğimi ilettim."

Bilindiği gibi Başkanı Fritz Keller, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini duyurmuştu. Özil ise Fenerbahçe'nin kendisi için düzenlendiği imza töreninde ''na geri dönüş olabilir mi?' sorusuna ise "Almanya Milli Takımı'nda asla bir daha oynamam. Kendilerine başarılar diliyorum" yanıtını vermişti.

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