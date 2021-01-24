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'da uçak kazası! Kulüp başkanı ve 4 futbolcu öldü

'da meydana gelen uçak kazasında, . futbol ligi ekiplerinden 'ın kulüp başkanı ve 4 futbolcusu hayatını kaybetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 00:26
Brezilya'da uçak kazası! Kulüp başkanı ve 4 futbolcu öldü

kulübünden yapılan açıklamaya göre, kentindeki pistinden, yarın yapılacak maç için şehrine gitmek üzere havalanan özel uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü.

Açıklamada, "Kazadan kurtulan olmadığını üzülerek bildiriyoruz. Bu acı ve dehşet anında kulüp, gerekli desteği sağlayacağı aile üyeleri için dua etmenizi istiyor." ifadelerine yer verildi.

Kazada pilotun yanı sıra Palmas Futebol e Regatas Kulüp Başkanı (32) ile futbolcular (23), (28), (27) ve (23) hayatını kaybetti.

Kazanın araştırılması için soruşturma başlatıldı.

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