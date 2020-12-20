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'da korkunç kaza! - maçında görevli hayatını kaybetti

Lig 1 ekiplerinden ve 'in karşı karşıya geldiği maçta akılalmaz bir olay yaşandı... Maçın ardından takımlar stattan ayrılırken, zemini incelemeye gelen görevlinin başına projektör lambası düştü ve hayatını kaybetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 01:37 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 01:39
Fransa'da korkunç kaza! Lorient-Rennes maçında görevli hayatını kaybetti

Ligue 1'de - maçının ardından bir stat görevlisi hayatını kaybetti.

MAÇTAN SONRA NE YAŞANDI?
Rennes'in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü.

Başta durumu ağır olarak ifade edilen stadyum görevlisinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sahaya gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapsa da, görevliyi kurtaramadı. Lorient polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

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