Fransa'da korkunç kaza! Lorient-Rennes maçında görevli hayatını kaybetti

Fransa Ligue 1'de Lorient - Rennes maçının ardından bir stat görevlisi hayatını kaybetti.

MAÇTAN SONRA NE YAŞANDI?

Rennes'in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü.

Başta durumu ağır olarak ifade edilen stadyum görevlisinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sahaya gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapsa da, görevliyi kurtaramadı. Lorient polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.