53 yaşındaki Kazuyoshi Miura sözleşmesini uzattı!

Japonya 1. Lig takımlarından Yokohama'da forma giyen 53 yaşındaki Japon futbolcu Kazuyoshi Miura sözleşmesini uzattı. Şubat ayında 54 yaşına girecek olan Miura, kontratını yenilediği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Bir dönem Japonya Milli Takımı'nda da oynayan tecrübeli futbolcu, Yokohama'daki 17. sezonuyla ilgili "Futbola olan tutkum giderek artıyor" açıklamasını yaptı.

Profesyonel kariyeri 1986 yılında Brezilya'nın Santos takımında başlayan Kazuyoshi Miura, milli takımda da forma giydiği 89 karşılaşmada 55 gole imzasını attı. Miura kariyeri boyunca 669 maça çıktı.