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53 yaşındaki sözleşmesini uzattı!

26 Şubat'ta 54 yaşına girecek olan 'nin en yaşlı golcüsü , kulübü ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:41
53 yaşındaki Kazuyoshi Miura sözleşmesini uzattı!

Japonya 1. Lig takımlarından 'da forma giyen 53 yaşındaki Japon futbolcu sözleşmesini uzattı. Şubat ayında 54 yaşına girecek olan Miura, kontratını yenilediği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Bir dönem Japonya Milli Takımı'nda da oynayan tecrübeli futbolcu, Yokohama'daki 17. sezonuyla ilgili "Futbola olan tutkum giderek artıyor" açıklamasını yaptı.

Profesyonel kariyeri 1986 yılında 'nın takımında başlayan Kazuyoshi Miura, milli takımda da forma giydiği 89 karşılaşmada 55 gole imzasını attı. Miura kariyeri boyunca 669 maça çıktı.

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