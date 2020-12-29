Haberler Futbol Mehmet Ekici'nin hocası konuştu! Kalıyor mu?

'nin hocası konuştu! Kalıyor mu?

Son olarak 'de forma giyen ve sarı lacivertlilerle yollarını ayırmasının ardından 'nın Hannover takımı ile sözleşme imzalayan 'nin geleceği hakkında teknik direktör Kenan Koçak konuştu. Peki, Ekici Alman kulübü ile sözleşme imzalayacak mı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 19:40
Mehmet Ekici'nin hocası konuştu! Kalıyor mu?

, 'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kaldı ve 'ya döndü.

Mehmet Ekici'nin hocası konuştu! Kalıyor mu?

30 yaşındaki oyuncu, bir süredir Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'yla idmanlara çıkıyor.

Mehmet Ekici'nin hocası konuştu! Kalıyor mu?

Alman ekibinin teknik direktörü Kenan Koçak, henüz sözleşme imzalamayan orta saha oyuncusunun geleceği üzerine açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ekici'nin hocası konuştu! Kalıyor mu?

"TEST MAÇINA İHTİYACI VAR"

39 yaşındaki teknik direktör açıklamasında; "Mehmet şu anda kendisini formda tutuyor. Bunun dışında bir şey hakkında konuşmadık.

Mehmet Ekici'nin hocası konuştu! Kalıyor mu?

O iyi bir oyuncu ve bunu idmanda görüyoruz. Geleceğine karar vermek kolay değil.

Mehmet Ekici'nin hocası konuştu! Kalıyor mu?

Bazı test maçlarına ihtiyacı var ancak şu anda böyle bir imkanımız yok." dedi.

Mehmet Ekici'nin hocası konuştu! Kalıyor mu?

, daha önce Türkiye'de ve Trabzonspor formaları giydi.

Mehmet Ekici'nin hocası konuştu! Kalıyor mu?

Orta saha oyuncusu, 'da Bayern Münih, Nürnberg ve Werder Bremen formalarını terletti.

SON DAKİKA