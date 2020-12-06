Türk futbolunun efsane teknik direktörü Yılmaz Vural, yakalandığı corona virüsü nedeniyle 24 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı.

Deneyimli teknik adam, 27 Kasım'da ise oksijen ihtiyacının artması sonucunda öğle saatlerinde yoğun bakıma alınmıştı.

SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ

Yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Yılmaz Vural'dan sevindirici haber geldi.

Milliyet'in haberine göre; Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi sona erdi. Deneyimli teknik direktörün tedavisinin devam ettiği belirtildi.

ENTÜBASYON NE DEMEK?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solunum yetmezliğii hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine "entübasyon" denir.