Haberler Futbol Son dakika: Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında flaş gelişme!

Son dakika: 'ın son durumu hakkında flaş gelişme!

Corona virüsü nedeniyle 'da hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan ve 3 gün sonra da entübe edilen 'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 10:17
Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında flaş gelişme!

Türk futbolunun efsane teknik direktörü , yakalandığı corona virüsü nedeniyle 'da hastaneye kaldırılmıştı.

Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında flaş gelişme!

Deneyimli teknik adam, 27 Kasım'da ise oksijen ihtiyacının artması sonucunda öğle saatlerinde yoğun bakıma alınmıştı.

Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında flaş gelişme!

SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ
Yaklaşık 10 gündür ünitesinde entübe edilen 'dan sevindirici haber geldi.

Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında flaş gelişme!

Milliyet'in haberine göre; 'ın entübasyon işlemi sona erdi. Deneyimli teknik direktörün tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında flaş gelişme!

ENTÜBASYON NE DEMEK?
Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında flaş gelişme!

Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solunum yetmezliğii hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine "entübasyon" denir.

Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında flaş gelişme!

Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.

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