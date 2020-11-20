Haberler Futbol Şota Arveladze'nin takımı Pakhator üst üste 2. kez şampiyon oldu

'nin takımı Pakhator üst üste 2. kez şampiyon oldu

efsanesi 'nin takımı Pakhator, 'nde şampiyonluğunu ilan etti. Böylelikle Arveladze ve öğrencileri, üst üste 2. kez mutlu sona ulaşmış oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 18:50 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 18:51
Şota Arveladze'nin takımı Pakhator üst üste 2. kez şampiyon oldu

yönetimindeki Pakhator, sahasında Kokand 1912'yi konuk etti.

Rakibini 2-1 mağlup ederek puanını 59'a yükselten Pakhator, en yakınındaki ekibe 13 puan fark atarak 'nde şampiyon oldu.

"TÜM ÖZBEKLER GURUR DUYMALI"

sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Arveladze, ''Üst üste ikinci kez Özbekistan Şampiyonuyuz! Her zaman yanımda oldukları için bu ekibe de teşekkür ederim. Yeteneklerimize inandığınız için desteğiniz için teşekkür ederiz. Bence sadece Pakhtakor'un destekçileri değil, tüm Özbekler ekibimizle gurur duymalı. Pakhtakor şampiyonadaki en eksiksiz takım oldu. Ekibimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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