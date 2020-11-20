Şota Arveladze'nin takımı Pakhator üst üste 2. kez şampiyon oldu

Şota Arveladze yönetimindeki Pakhator, sahasında Kokand 1912'yi konuk etti.

Rakibini 2-1 mağlup ederek puanını 59'a yükselten Pakhator, en yakınındaki ekibe 13 puan fark atarak Özbekistan Ligi'nde şampiyon oldu.

"TÜM ÖZBEKLER GURUR DUYMALI"

Şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Arveladze, ''Üst üste ikinci kez Özbekistan Şampiyonuyuz! Her zaman yanımda oldukları için bu ekibe de teşekkür ederim. Yeteneklerimize inandığınız için desteğiniz için teşekkür ederiz. Bence sadece Pakhtakor'un destekçileri değil, tüm Özbekler ekibimizle gurur duymalı. Pakhtakor şampiyonadaki en eksiksiz takım oldu. Ekibimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.