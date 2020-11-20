Haberler Futbol Kosova Milli Takımı'nda kavga! Vedat Muriqi çıldırdı

Kosova Milli Takımı'nda kavga! çıldırdı

Sezon başında 'den bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olan 'nin son yaptığı hareket olay oldu. Lig maçlarında fileleri havalandırmayan ise 2 gol atan yıldız futbolcu ile takım arkadaşı arasında gerginlik yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 13:08 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 13:10
Kosova Milli Takımı'nda kavga! Vedat Muriqi çıldırdı

Sezon başında 'den Lazio'ya transfer olan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kosova Milli Takımı'nda kavga! Vedat Muriqi çıldırdı

Uzun bir süredir yeni takımında siftah yapamadığı için kariyerinde zor günler geçirdiği konuşulan yıldız futbolcunun üzgün görüntüsü saha içine de yansımaya başladı.

Kosova Milli Takımı'nda kavga! Vedat Muriqi çıldırdı

İtalyan basınının eleştiri oklarının hedefi haline gelen 'nin sinirlerinin de alt üst olduğu konuşuluyor.

Kosova Milli Takımı'nda kavga! Vedat Muriqi çıldırdı

Lazio'daki performansı aksine Kosova Milli Takımı'nda milli arada 2 gol atan golcü oyuncu, buna rağmen sinirli hareketleriyle dikkat çekti.

Kosova Milli Takımı'nda kavga! Vedat Muriqi çıldırdı

TAKIM ARKADAŞI İLE BİRBİRİNE GİRDİ

Kosova basınında yer alan haberde Muriqi, Kosova'nın Moldova'yı 1-0 yendiği maçta saha içinde takım arkadaşı Edon Zhegrova ile kavga etti.

Kosova Milli Takımı'nda kavga! Vedat Muriqi çıldırdı

"BENİ NEDEN GÖRMÜYORSUN?"

Veday Muriqi'nin müsait pozisyonlarda kendisine pas vermeyen takım arakadaşı Zhegrova'nın üstüne yürüdüğü ve 'Neden beni görmüyorsun? Boş durumdayım, bana neden pas atmıyorsun?' diye bağırdığı iddia edildi.

Kosova Milli Takımı'nda kavga! Vedat Muriqi çıldırdı

TAKIM ARKADAŞLARI ÖNLEDİ

Kosovalı forvetin takım arkadaşı Zhegrova'ya oldukça sinirlendiği ve araya giren diğer takım arkadaşlarının olası bir büyük kavgayı önlediği kaydedildi.

Kosova Milli Takımı'nda kavga! Vedat Muriqi çıldırdı

TEPKİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Takım arkadaşlarının kavgayı önlemesine rağmen 'nin sakinleşmediği ve arkasına dönüp yürürken de sinirli bir şekilde ek kol hareketi yaptığı iddia edildi.

BİZE ULAŞIN