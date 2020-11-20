Kosova Milli Takımı'nda kavga! Vedat Muriqi çıldırdı

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Uzun bir süredir yeni takımında siftah yapamadığı için kariyerinde zor günler geçirdiği konuşulan yıldız futbolcunun üzgün görüntüsü saha içine de yansımaya başladı.

İtalyan basınının eleştiri oklarının hedefi haline gelen Vedat Muriqi'nin sinirlerinin de alt üst olduğu konuşuluyor.

Lazio'daki performansı aksine Kosova Milli Takımı'nda milli arada 2 gol atan golcü oyuncu, buna rağmen sinirli hareketleriyle dikkat çekti.

TAKIM ARKADAŞI İLE BİRBİRİNE GİRDİ Kosova basınında yer alan haberde Muriqi, Kosova'nın Moldova'yı 1-0 yendiği maçta saha içinde takım arkadaşı Edon Zhegrova ile kavga etti.

"BENİ NEDEN GÖRMÜYORSUN?" Veday Muriqi'nin müsait pozisyonlarda kendisine pas vermeyen takım arakadaşı Zhegrova'nın üstüne yürüdüğü ve 'Neden beni görmüyorsun? Boş durumdayım, bana neden pas atmıyorsun?' diye bağırdığı iddia edildi.

TAKIM ARKADAŞLARI ÖNLEDİ Kosovalı forvetin takım arkadaşı Zhegrova'ya oldukça sinirlendiği ve araya giren diğer takım arkadaşlarının olası bir büyük kavgayı önlediği kaydedildi.