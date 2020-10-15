Sergej Milinkovic-Savic kimdir? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Kaç yaşında? Türkiye'ye gol atan Milinkoivic'in hayatı

1995 doğumlu Sırp asıllı futbolcu Milinkovic Savic İspanya'da dünyaya gelmiştir.

Futbol hayatına Avusturya ekiplerinden GAK takımında başlamış, 2006 yılında Sırbistan ekiplerinden Vojvodina U19 takımına geçiş yapmıştır. Orta saha ve Ön Libero olarak görev yapabilmektedir.

2014 yılında 1 Milyon Euro bonservis karşılığında Belçika ekiplerinden Genk ile sözleşme imzalamış, 2015 senesinde ise İtalya'nın köklü kulübü Lazio ile 4 Milyon Euro imza ve 18 Milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştur.

Sergej Milinkovic-Savic Sırbistan U18 dahil tüm alt Milli kategorilerde forma giymiş, 2017 yılında Sırbistan A Milli Takım kadrosuna dahil olmuştur. Toplam 3 kez Milli formayı giymiştir.

Milinkovic Savic'in günümüzde menajerliğini 2006 ve 2009 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve 2012 yılında Bate Borisov forması ile futbol kariyerini noktalayan, Mateja Kezman yapmaktadır.

Milinkovic Savic'in sevgilisi ise, ülkesi Sırbistan'da ünlü olan şarkıcı Katarina Grujic'dir.